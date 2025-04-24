Два человека пострадали в ДТП на Молодежном проспекте в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде ночью 24 апреля столкнулись два автомобиля. ДТП произошло возле дома № 19 на Молодежном проспекте в Автозаводском районе, написало НИА «Нижний Новгород» .

По предварительной информации, автомобиль Kia Rio под управлением 39-летнего водителя проехал перекресток на красный свет и столкнулся с Audi. В результате аварии пострадали водитель Kia и его пассажир. Их доставили в больницу № 13 для оказания помощи.

Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.