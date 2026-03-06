Два человека пострадали в аварии в тоннеле на севере Москвы

Авария произошла в Ходынском тоннеле на севере Москвы — столкнулись грузовик Hino, Газель и такси. В результате ЧП пострадали два человека. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, из-за удара водителя легковушки заблокировало. Он пережил клиническую смерть, медикам удалось реанимировать мужчину. Сейчас шофер в коме, его доставили в больницу имени Боткина. По предварительной информации, он из Киргизии.

Из-за ДТП перекрыли две полосы движения из пяти.

Ранее в Ставропольском крае грузовик столкнулся с товарным поездом на железнодорожном переезде. В итоге машина отлетела в сторону и перевернулась. Прокуратура начала проверку по факту случившегося.