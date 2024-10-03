Два человека пострадали в аварии в Невском районе Петербурга
В Невском районе на «встречке» столкнулись Lada и Chery Tiggo, два человека пострадали. Об этом сообщила Neva.Today.
ДТП случилось на улице Бабушкина. Водитель за рулем китайской иномарки не соблюдал дистанцию и, когда авто перед ним затормозило, выехал на полосу встречного движения, чтобы избежать столкновения.
Однако там он врезался в Lada, в которой сидел 44-летний водитель и 14-летний пассажир. Оба человека из отечественного авто пострадали, их доставили в больницу. Проводится проверка.
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