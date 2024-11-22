Два человека пострадали в аварии с грузовиком на трассе в ХМАО

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошла авария, в которой пострадали два человека. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по ХМАО.
По предварительным данным, водитель фуры Shacman разворачивался и не пропустил ГАЗ, который ехал по встречной полосе. Столкновения избежать не удалось, в аварии пострадали водитель и пассажир второго грузовика.
По факту ДТП назначили проверку.
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