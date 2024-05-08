Два человека пострадали в аварии на улице Карпинского в Пензе | 360°

08 мая 2024, 13:45
Два человека пострадали в аварии на улице Карпинского в Пензе
ДТП с двумя пострадавшими произошло накануне на улице Карпинского в Пензе. Об этом сообщило издание «Пенза-пресс», ссылаясь на региональное управление ГИБДД.
По информации ведомства, водитель ВАЗ-2109 врезался в препятствие, в результате чего у машины повредилась передняя часть кузова. Медики осмотрели 70-летнего водителя и 63-летнюю пассажирку на ушибы, а затем отпустили пострадавших на амбулаторное лечение.
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Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.
Пенза
ДТП
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