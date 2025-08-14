Два человека пострадали при столкновении иномарки со столбом на АЗС в ЯНАО

Дорожная авария произошла вечером на автозаправке в Губкинском (ЯНАО). Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции округа.

Согласно данным ведомства, водитель Toyota не справился с управлением и врезался в опору освещения на территории АЗС.

Травмы получили два пассажира легковушки. Одному из них потребовалась госпитализация. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.