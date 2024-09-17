Два человека пострадали при столкновении автомобилей ВАЗ и Toyota в Свердловской области

В Нижнем Тагиле произошла авария с учатием ВАЗ и Toyota, два человека пострадали. Об этом сообщил tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области.

По предварительной информации, женщина за рулем инормарки поворачивала налево, но не пропустила ВАЗ, который ехал по главной дороге. В результате машины столкнулись, обоих водителей с различными травмами доставили в больницу. Проводится проверка.

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