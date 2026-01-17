Два человека пострадали при столкновении автобуса и легковушки в Приморье

Дорожная авария с участием общественного транспорта произошла в Находке Приморского края. Об этом сообщил «Восток-Медиа».

По предварительным данным, женщина, управляя машиной Toyota Vitz, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автобусом.

Травмы получила сама автомобилистка. Кроме того, пострадала пассажирка общественного транспорта. Им потребовалась госпитализация. Проводится проверка.

