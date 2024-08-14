Два человека пострадали при пожаре в кафе в Перми

Возгорание произошло в кафе в Перми. В результате пожара пострадали два человека, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Пермскому краю.

По предварительным данным, пламя охватило шашлычную на шоссе Космонавтов. Два человека смогли самостоятельно выбраться из горящего здания до приезда экстренных служб, они получили травмы.

Отмечается, что участие в ликвидации возгорания принимали 20 сотрудников МЧС и пять единиц техники.

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