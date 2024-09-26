Два человека пострадал в аварии с лосем в Курганской области

На трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган автомобиль Volkswagen сбил лося на дороге. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на ГИБДД по Тверской области.

После столкновения с животным иномарка слетела с дороги и остановилась только в кювете. В результате аварии пострадали водитель и пассажир машины. Обоих доставили в больницу, проводится проверка.