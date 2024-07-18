Два человека попали в больницу с ожогами из-за пожара в Ростове-на-Дону

Логвиненко заявил о трех пострадавших при пожаре в Ростове-на-Дону

Фото: РИА «Новости»

Три человека пострадали при крупном пожаре на Горсоветской улице в Ростове-на-Дону. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

«Двое из них госпитализированы, один от госпитализации отказался», — уточнил он.

Пожар в производственном здании вспыхнул сегодня в Пролетарском районе Ростова-на-Дону. Огонь успел охватить 200 квадратных метров. По последней информации, возгорание удалось локализовать.

«По моему поручению на место выехал мой заместитель по вопросам взаимодействия с административными органами, ГО и ЧС», — добавил Логвиненко.

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