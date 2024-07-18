Два человека попали в больницу с ожогами из-за пожара в Ростове-на-Дону
Логвиненко заявил о трех пострадавших при пожаре в Ростове-на-Дону
Три человека пострадали при крупном пожаре на Горсоветской улице в Ростове-на-Дону. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
«Двое из них госпитализированы, один от госпитализации отказался», — уточнил он.
Пожар в производственном здании вспыхнул сегодня в Пролетарском районе Ростова-на-Дону. Огонь успел охватить 200 квадратных метров. По последней информации, возгорание удалось локализовать.
«По моему поручению на место выехал мой заместитель по вопросам взаимодействия с административными органами, ГО и ЧС», — добавил Логвиненко.