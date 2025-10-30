Два человека попали в больницу после квартирного пожара во Фрунзенском районе Петербурга

Пожар охватил трехкомнатную квартиру во Фрунзенском районе Северной столицы. Об этом сообщил Piter TV со ссылкой на ГУ МЧС РФ по городу.

Происшествие случилось ночью на Софийской улице. Пламя распространилось на площади 16 квадратных метров. На место были направлены 15 сотрудников и три единицы техники. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

В задымленном помещении пострадали два человека. Им потребовалась госпитализация. Проводится проверка.