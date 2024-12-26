Два человека попали под поезда в Петербурге и Ленобласти

За один вечер под колёса поездов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области попали два человека. Транспортная полиция начала проверку по факту этих происшествий. Об этом сообщила NevaToday .

Первый случай произошел недалеко от станции Шушары. Пригородный электропоезд сообщением Новолисино — Санкт-Петербург сбил 23-летнего местного жителя, который шел в колее между путями. Предполагается, что пострадавший говорил по телефону и не услышал приближающийся поезд.

Второй случай был зафиксирован у железнодорожной станции Оредеж Лужского района Ленобласти. Там пригородный состав сбил 39-летнего жителя города Луга, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина уснул на путях и не заметил подъезжающий поезд. Пострадавшего отправили в больницу.