Два человека получили травмы во время пожара в частном доме в Тюмени

Пожар, в котором пострадали два человека, произошел накануне в частном жилом доме в Тюмени. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Сразу после возгорания на место ЧП прибыли 19 спасателей и шесть единиц техники. Источники издания утверждают, что на улице Жданова горели дом и баня.

Сейчас в причинах случившегося разбираются правоохранители. О состоянии пострадавших неизвестно.