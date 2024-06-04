Два человека получили травмы во время пожара в частном доме в Тюмени
Пожар, в котором пострадали два человека, произошел накануне в частном жилом доме в Тюмени. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
Сразу после возгорания на место ЧП прибыли 19 спасателей и шесть единиц техники. Источники издания утверждают, что на улице Жданова горели дом и баня.
Сейчас в причинах случившегося разбираются правоохранители. О состоянии пострадавших неизвестно.
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