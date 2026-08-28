Два человека получили травмы в ДТП на трассе «Сортавала» в направлении Петербурга

Два человека пострадали в автомобильной аварии, которая произошла на трассе «Сортавала» в направлении Санкт-Петербурга. Об этом пишет «Мойка78» .

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, столкновение произошло между тягачом «Ситрак» и легковым автомобилем Ford Focus.

По предварительным данным, водитель автомобиля Ford Focus не справился с управлением или неправильно рассчитал дистанцию и совершил наезд на идущий впереди грузовик сзади. В результате удара легковой автомобиль отбросило на силовое ограждение, после чего машина оказалась в кювете.

В результате ДТП пострадали двое: 44-летний водитель «Форда» и его 40-летний пассажир. Мужчины были госпитализированы. По предварительной оценке медиков, их состояние оценивается как легкой и средней степени тяжести соответственно.