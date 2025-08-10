Два человека погибли, вылетев из машины после ДТП в Приморье

Два человека погибли и двое получили травмы в результате ДТП на Университетском проспекте в Приморье. Участниками столкновения стали автомобили Toyota Corolla Axio и Subaru Impreza. Об этом сообщил сайт mk.ru со ссылкой на представителей регионального УМВД России.

По информации полицейских, водитель и пассажир Toyota, которые не были пристегнуты ремнями безопасности, погибли на месте происшествия. Еще одна пассажирка, 24-летняя девушка, попала в больницу с травмами различной степени тяжести.

Водитель Subaru, 28-летний мужчина, получил менее серьезные повреждения. Сейчас он проходит амбулаторное лечение. Стражи порядка организовали проверку для выяснения всех обстоятельств аварии.