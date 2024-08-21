Два человека погибли во время пожара в Пермском крае
Ночной пожар, случившийся накануне в поселке Шахта в Пермском крае, унес жизни двух человек. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
По предварительной информации, огонь в доме заметил сосед погорельцев. Ему удалось спасти трех человек еще до приезда сотрудников МЧС.
Во время разбора завалов спасатели обнаружили в помещении тела двух человек. Сейчас выясняются причины произошедшего.
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