Два человека погибли во время пожара в Пермском крае

Ночной пожар, случившийся накануне в поселке Шахта в Пермском крае, унес жизни двух человек. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

По предварительной информации, огонь в доме заметил сосед погорельцев. Ему удалось спасти трех человек еще до приезда сотрудников МЧС.

Во время разбора завалов спасатели обнаружили в помещении тела двух человек. Сейчас выясняются причины произошедшего.