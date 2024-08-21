Два человека погибли во время пожара в Пермском крае

Ночной пожар, случившийся накануне в поселке Шахта в Пермском крае, унес жизни двух человек. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

По предварительной информации, огонь в доме заметил сосед погорельцев. Ему удалось спасти трех человек еще до приезда сотрудников МЧС.

Во время разбора завалов спасатели обнаружили в помещении тела двух человек. Сейчас выясняются причины произошедшего.

Создан интерактивный образовательный проект о российском флаге

«Осень все покажет». Политолог оценил реалистичность прогнозов Алаудинова об окончании СВО

Погиб, защищая Родину. Жизнь актера Евгения Шишова оборвалась в Курской области

«Дань моде». «Гроботерапию» по-ижевски назвали вредным коммерческим проектом

Снова транспорт для избранных? Что будет с рынком такси после 1 сентября

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте