Два человека погибли в пожаре в загородном доме Ставропольского края

Следственный комитет Ставропольского края проводит проверку по факту гибели двух человек в результате пожара в Невинномысске. Об этом сообщил сайт newstracker.ru .

Возгорание произошло утром 26 января в дачном доме, расположенном в садовом товариществе «Текстильщик». В результате инцидента погибли два мужчины.

Предварительной версией причины пожара называется короткое замыкание электропроводки.

На текущий момент проведен осмотр места происшествия, а также назначено проведение ряда судебных экспертиз. Окончательное процессуальное решение будет принято после завершения всех необходимых проверок.