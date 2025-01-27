Два человека погибли в пожаре в загородном доме Ставропольского края

Следственный комитет Ставропольского края проводит проверку по факту гибели двух человек в результате пожара в Невинномысске. Об этом сообщил сайт newstracker.ru.
Возгорание произошло утром 26 января в дачном доме, расположенном в садовом товариществе «Текстильщик». В результате инцидента погибли два мужчины.
Предварительной версией причины пожара называется короткое замыкание электропроводки.
На текущий момент проведен осмотр места происшествия, а также назначено проведение ряда судебных экспертиз. Окончательное процессуальное решение будет принято после завершения всех необходимых проверок.
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