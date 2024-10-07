Два человека погибли в пожаре в Тюменской области
В результате пожара, который случился накануне в городе Тобольске, погибли два человека. Об том написал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Тюменской области.
Утром 7 октября на улице Академика Юрия Осипова загорелся жилой двухэтажный дом. Причиной пожара могло стать короткое замыкание.
Сейчас правоохранители устанавливают личность погибших. Проводится расследование.
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