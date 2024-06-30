Два человека погибли в перевернувшейся иномарке в Можайском округе

Автомобиль Skoda опрокинулся на трассе в Можайском городском округе Московской области. Погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД по региону.

Авария случилась 30 июня около 11:15 на 133-м километре автодороги М-1 «Беларусь». Предварительно, водитель иномарки не справился с управлением, и машина налетела на тросовое ограждение, после чего перевернулась несколько раз.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП. По результатам проверки полицейские примут решение «в установленном законом порядке».

Вечером 29 июня в Сахалинской области грузовик наехал на четверых детей, которые шли по краю проезжей части. Госпитализировали троих, одну девочку — в тяжелом состоянии. Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя, который, по предварительным данным, был пьян.