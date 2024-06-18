Два человека погибли в ночном пожаре в Курганской области из-за замыкания проводки

В Шадринске два человека погибли во время ночного пожара. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на главу города Антона Мокана.

Он рассказал, что рано утром 18 июня горел деревянный дом на две семьи. Пожар начался из-за неисправной проводки. В результате возгорания погибли 45-летний мужчина и 55-летняя женщина. Проводится проверка.

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