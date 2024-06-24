Два человека погибли в ДТП в Забайкальском крае

Ночная авария, в которой погибли два человека, произошла накануне в Шилкинском районе Забайкальского края. Об этом сообщил сайт sibdepo.ru со ссылкой на «Забньюс».

На подъездной автодороге к селу Митрофаново водитель Toyota Mark II не справился с управлением и съехал с дороги. В результате случившегося погибли два человека, в том числе водитель иномарки.

В полиции края рассказали, что оба погибших не были пристегнуты. По факту случившегося проводится расследование.