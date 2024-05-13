Два человека погибли в ДТП в Удмуртии | 360°

Происшествия 13 мая 2024, 15:48 Два человека погибли в ДТП в Удмуртии

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Легковой автомобиль врезался в гараж вечером 11 мая в деревне Башур Завьяловского района Удмуртии. В результате аварии погибли два человека, сообщил сайт Izhlife со ссылкой на первый отдел УГИБДД по республике.

По предварительным данным, 43-летний водитель за рулем автомобиля BMW не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в здание гаража.

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Отмечается, что от полученных травм водитель иномарки и 35-летняя пассажирка скончались на месте аварии.