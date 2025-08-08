Два человека погибли в ДТП в Саратовской области

Вчера на трассе в Воскресенском районе Саратовской области случилось серьезное ДТП. Об этом стало известно журналисту телеканала «Саратов 24» из регионального управления Госавтоинспекции.
По данным ведомства, 7 августа в 17:25 недалеко от села Чардым автомобиль BMW съехал с дороги и опрокинулся. За рулем находился мужчина 1996 года рождения. В аварии погибли водитель и его пассажирка — 48-летняя женщина.
Телефон дежурной части ГИБДД: 8 (8452) 75-22-43.
