Два человека погибли в ДТП в Самарской области
Два легковых автомобиля столкнулись на дороге Богатое — Отрадное — Борское в Борском районе Самарской области. В результате аварии погибли два человека, сообщил сайтvolga.news.
По предварительным данным, водитель за рулем Mercedes не уступил дорогу машине Lada Priora. От удара отечественная легковушка загорелась, ее водитель и пассажирка погибли на месте аварии.
Отмечается, что также различные травмы в ДТП получил шестилетний пассажир Lada Priora, его доставили в больницу.
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