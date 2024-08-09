Два человека погибли в ДТП в Самарской области

Два легковых автомобиля столкнулись на дороге Богатое — Отрадное — Борское в Борском районе Самарской области. В результате аварии погибли два человека, сообщил сайт volga.news.

По предварительным данным, водитель за рулем Mercedes не уступил дорогу машине Lada Priora. От удара отечественная легковушка загорелась, ее водитель и пассажирка погибли на месте аварии.

Отмечается, что также различные травмы в ДТП получил шестилетний пассажир Lada Priora, его доставили в больницу.