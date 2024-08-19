Два человека погибли в ДТП в Кировском районе Ленобласти

Смертельная авария произошла утром 18 августа на 57-м километре автодороги «Кола» в Кировском районе Ленобласти. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Водитель автомобиля Renault Duster потерял управление и врезался в барьерное ограждение, в результате чего машина перевернулась. На месте ДТП погибли 28-летний водитель иномарки и 21-летняя пассажирка.

Сейчас по факту происшествия проводится проверка.

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