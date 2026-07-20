Два человека погибли в ДТП в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске на перекрестке Восточной объездной и улицы Строителей произошло серьезное ДТП. По информации пресс-службы Госавтоинспекции региона, в аварии погибли два человека, еще двое получили травмы, сообщил сайт URA.RU .

По предварительным данным ведомства, водитель автомобиля Nissan 1982 года рождения не предоставил преимущество в движении на нерегулируемом перекрестке. Это привело к столкновению с автомобилем Toyota, которым управлял водитель 2005 года рождения.

В результате водитель и пассажир первой машины получили тяжелые травмы и скончались на месте. Сейчас правоохранители выясняют все детали аварии.