Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Пензой

Микроавтобус перевернулся на федеральной дороге «Нижний Новгород — Саратов» в Пензенском районе Пензенской области. В результате аварии погибли два человека, сообщило агентство «Пенза-пресс».
По предварительным данным, водитель за рулем Toyota Sienna не справился с управлением, после чего машина опрокинулась. От полученных травм на месте скончались два пассажира. Также в ДТП пострадали сам водитель и пять человек в салоне.
Отмечается, что ликвидировали последствия аварии специалисты пожарно-спасательной части № 50.
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