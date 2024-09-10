Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Пензой

Микроавтобус перевернулся на федеральной дороге «Нижний Новгород — Саратов» в Пензенском районе Пензенской области. В результате аварии погибли два человека, сообщило агентство «Пенза-пресс».

По предварительным данным, водитель за рулем Toyota Sienna не справился с управлением, после чего машина опрокинулась. От полученных травм на месте скончались два пассажира. Также в ДТП пострадали сам водитель и пять человек в салоне.

Отмечается, что ликвидировали последствия аварии специалисты пожарно-спасательной части № 50.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте