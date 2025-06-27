Два человека погибли в ДТП с КамАЗом на трассе в Марий Эл

Трагедия случилась сегодня на 76-м километре трассы «Вятка» в Марий Эл. По информации, имеющейся на данный момент, водитель автомобиля Hyundai Santa Fe выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком КамАЗ, который перевозил щебень, написало ИА МариМедиа .

В результате удара грузовик опрокинулся на автомобиль Hyundai Solaris, двигавшийся следом. Как сообщили в Госавтоинспекции, в происшествии погибли два человека.

В связи с ДТП на участке трассы «Вятка» с 76 по 77 километр временно организовано реверсивное движение. Сотрудники ГАИ обращаются к водителям с просьбой соблюдать скоростной режим и быть внимательными и осторожными.