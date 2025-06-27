Два человека погибли в ДТП с КамАЗом на трассе в Марий Эл

Трагедия случилась сегодня на 76-м километре трассы «Вятка» в Марий Эл. По информации, имеющейся на данный момент, водитель автомобиля Hyundai Santa Fe выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком КамАЗ, который перевозил щебень, написало ИА МариМедиа.
В результате удара грузовик опрокинулся на автомобиль Hyundai Solaris, двигавшийся следом. Как сообщили в Госавтоинспекции, в происшествии погибли два человека.
В связи с ДТП на участке трассы «Вятка» с 76 по 77 километр временно организовано реверсивное движение. Сотрудники ГАИ обращаются к водителям с просьбой соблюдать скоростной режим и быть внимательными и осторожными.
Совещание по вопросам потребительского рынка и услуг прошло в Мытищах
Почти 30 тонн резиновой крошки закупили для детских площадок Подмосковья с января
Хозяин запер собаку в тесной клетке на балконе в доме в Калининграде
СК возбудил дело после ранения китайского журналиста в Курской области
Мемориальную доску участнику СВО открыли в Первомайской школе в Истре
«Это моя вина». Блендер взорвался в руках у беременной россиянки
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте