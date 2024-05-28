Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Воронежской области

Два человека погибли и еще пять пострадали в аварии с грузовиком в Воронежской области. Об этом написала Neva.Today со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

ДТП произошло накануне на 665-м километре автодороги М-4 «Дон». Водитель Volkswagen Caddy столкнулся со стоявшим на обочине грузовиком Scania. На месте аварии погибли два пассажира легкового автомобиля — 40-летняя женщина и 13-летний подросток.

Еще пятерых человек, включая водителя, доставили в медицинское учреждение. По факту случившегося проводится проверка.

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