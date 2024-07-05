Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Ростовской области

Два легковых автомобиля столкнулись с грузовой машиной на трассе Ростов — Семикаракорск — Волгодонск в Ростовской области. В результате аварии погибли два человека, сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на УГИБДД по региону.

По предварительным данным, водитель ВАЗ-21104 уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик Scania с прицепом. От удара фуру отбросило на иномарку Skoda Octavia.

Отмечается, что водитель отечественной легковушки и его пассажир скончались на месте аварии до приезда скорой.