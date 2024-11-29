Два человека погибли в ДТП с грузовиком в ХМАО

Смертельная авария с участием грузовика произошла накануне на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в ХМАО. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Госавтоинспекции Югры.

По информации ведомства, водитель автомобиля Volkswagen Polo выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем Faw. В результате ДТП погибли водитель и пассажир легкового автомобиля. Еще два человека получили травмы.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.