Два человека погибли в ДТП с грузовиком в ХМАО

Смертельная авария с участием грузовика произошла накануне на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в ХМАО. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Госавтоинспекции Югры.
По информации ведомства, водитель автомобиля Volkswagen Polo выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем Faw. В результате ДТП погибли водитель и пассажир легкового автомобиля. Еще два человека получили травмы.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
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