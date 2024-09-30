Два человека погибли в ДТП на улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени

Смертельная авария с участием отечественного автомобиля произошла накануне на улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

На улице 50 лет ВЛКСМ 19-летний водитель Lada 2112 при обгоне не справился с управлением и въехал в дорожное ограждение. В результате ДТП погибли водитель и пассажир легковушки.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего и личности погибших.