Два человека погибли в ДТП на улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени
Смертельная авария с участием отечественного автомобиля произошла накануне на улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.
На улице 50 лет ВЛКСМ 19-летний водитель Lada 2112 при обгоне не справился с управлением и въехал в дорожное ограждение. В результате ДТП погибли водитель и пассажир легковушки.
Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего и личности погибших.
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