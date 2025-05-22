Два человека погибли в ДТП на трассе в Омской области

На 906-м километре федеральной трассы Челябинск — Новосибирск в Омской области произошло смертельное ДТП. Об этом рассказал сайт gorod55.ru .

Водитель автомобиля Nissan, которому было 28 лет, внезапно выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania. В результате аварии водитель и его пассажирка, 23-летняя девушка, погибли на месте.

Полицейскими и сотрудниками ГИБДД Омской области осуществляется проверка всех деталей и факторов, связанных с аварией. Контроль над ситуацией обеспечен прокуратурой региона, а на место ДТП прибыл Калачинский межрайонный прокурор.