Два человека погибли в ДТП на трассе в Омской области

На 906-м километре федеральной трассы Челябинск — Новосибирск в Омской области произошло смертельное ДТП. Об этом рассказал сайт gorod55.ru.
Водитель автомобиля Nissan, которому было 28 лет, внезапно выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania. В результате аварии водитель и его пассажирка, 23-летняя девушка, погибли на месте.
Полицейскими и сотрудниками ГИБДД Омской области осуществляется проверка всех деталей и факторов, связанных с аварией. Контроль над ситуацией обеспечен прокуратурой региона, а на место ДТП прибыл Калачинский межрайонный прокурор.
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