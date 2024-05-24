Смертельная авария, в которой погибли два человека, произошла накануне на трассе Ростов — Таганрог в Ростовской области. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru .

Водитель мотоцикла во время обгона грузовика MAN влетел в зерновоз, который двигался во встречном направлении. После удара зерновоз откинуло на большегруз, машина перевернулась.

На месте ДТП погибли мотоциклист и водитель фуры. Водителя зерновоза доставили в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас по факту аварии проводится расследование.