Утром 12 марта на трассе «Пенза — Шемышейка — Лопатино» произошло ДТП. По предварительным данным, авария случилась в 7:20 на седьмом километре трассы, написала «Пенза-пресс» .

Здесь столкнулись Lada Granta, которой управлял 52-летний мужчина, и Skoda Rapid под управлением 62-летнего водителя.

В результате столкновения водитель и 74-летняя пассажирка Lada Granta погибли от полученных травм до приезда скорой. Мужчина на Skoda Rapid получил помощь медиков на месте аварии, после чего был отпущен домой.

На месте работают сотрудники полиции, они выясняют все обстоятельства произошедшего.