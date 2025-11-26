На 94-м километре федеральной трассы «Екатеринбург — Шадринск — Курган» в Каменском районе 25 ноября произошло массовое ДТП, в котором погибли два человека. В аварии участвовали три автомобиля: Daewoo Nexia, «ВАЗ-2111» и Niva, сообщили Ura.ru в Госавтоинспекции Свердловской области.

По предварительным данным, водитель Niva, двигаясь со стороны Екатеринбурга в направлении Кургана, не обеспечил постоянный контроль за дорожной обстановкой и не выбрал безопасную дистанцию, в результате чего совершил столкновение с попутным автомобилем «ВАЗ-2111». «Предварительно, водитель Niva… не выбрал безопасную дистанцию», — уточнили в ведомстве.

В ДТП погибли водитель Daewoo Nexia — 58-летний житель Курганской области, и водитель «ВАЗ-2111» — 45-летняя женщина из Каменского района. Пострадали водитель Niva и три пассажира «ВАЗ-2111»: 44-летняя женщина, 18-летний молодой человек и годовалая девочка, которая перевозилась в несоответствующем ее росту и весу кресле.

Все пострадавшие госпитализированы. На месте ДТП работали автоинспекторы и следственно-оперативная группа, для организации движения временно была введена реверсивная схема.