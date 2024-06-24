Два человека погибли в авиакатастрофе во Франции

Во Франции произошла авиакатастрофа, два человека погибли. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на издание Le Telegramme.

Крушение произошло накануне в Сен-Поль-де-Леоне. Прибывшие на место авиакатастрофы спасатели констатировали смерть двух находившихся на борту людей. Ими оказались 61-летний мужчина и его 59-летняя спутница.

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