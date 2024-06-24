Сегодня 17:27 Два человека погибли в авиакатастрофе во Франции
Во Франции произошла авиакатастрофа, два человека погибли. Об этом сообщил сайт
KP.RU со ссылкой на издание Le Telegramme.
Крушение произошло накануне в Сен-Поль-де-Леоне. Прибывшие на место авиакатастрофы спасатели констатировали смерть двух находившихся на борту людей. Ими оказались 61-летний мужчина и его 59-летняя спутница.
Сегодня 18:53 Врачи МОНИКИ удалили 18-летнему пациенту гематому в мозге
Сегодня 18:52 Подмосковные волонтеры привезли воду для пожарных к горящему зданию во Фрязине
Сегодня 18:49 Двух экс-министров с Украины объявили в международный розыск в России
Сегодня 18:47 «Сложная история». Семенович ответила на обвинения в романе с женатым мужчиной
Сегодня 18:45 Медработники из Мытищ отметили профессиональный праздник путешествием
Сегодня 18:43 «Что с тобой?» Михаил Галустян напугал поклонников резким похудением
Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024 18+ Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Мурыгина Н. А. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98 Все права защищены © АО «Телеканал 360» 2024
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте