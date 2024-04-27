Два человека погибли при пожаре в частном доме в Тюмени | 360°

27 апреля 2024, 11:46
Два человека погибли при пожаре в частном доме в Тюмени
Возгорание произошло в частном жилом доме в Тюмени. В результате пожара погибли два человека, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС Тюменской области.
По предварительным данным, пламя охватило второй этаж жилого дома. Общая площадь возгорания достигла 64 квадратных метров. На месте пожара спасатели обнаружили тела двоих взрослых.
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Отмечается, что причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.
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