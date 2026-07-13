Два человека погибли при пожаре и на воде за сутки в Ленобласти

За последние сутки в Ленинградской области зарегистрировали 22 происшествия, в которых погибли два человека. Об этом сообщил MK.Ru со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Пожарные бригады успешно ликвидировали 20 возгораний. В тушении участвовали 154 специалиста и 39 единиц техники. Один человек погиб при пожаре.

Кроме того, спасатели устраняли последствия автомобильной аварии, в которой пострадали два человека и еще двое были спасены. Также случилось происшествие на воде, где погиб один гражданин.