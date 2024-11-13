Два человека погибли при падении грузовика в водоем под Красноярском

Грузовой автомобиль «ГАЗ» съехал в кювет, а затем рухнул в водоем на территории Красноярского края. В результате погибли два человека, еще один пострадал, сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на представителей регионального ГУ МВД России.
По сведениям полиции, авария произошла на втором километре дороги, ведущей от села Верхнеусинское к населенному пункту Нижнеусинское.
Жертвами ДТП стали 47-летний водитель грузовика и его 52-летний пассажир. Врачи госпитализировали 56-летнего пострадавшего, который также находился в салоне машины. Сейчас пациенту оказывают всю необходимую помощь.
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