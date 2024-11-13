Два человека погибли при падении грузовика в водоем под Красноярском

Грузовой автомобиль «ГАЗ» съехал в кювет, а затем рухнул в водоем на территории Красноярского края. В результате погибли два человека, еще один пострадал, сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на представителей регионального ГУ МВД России.