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    Два человека погибли при падении автомобиля в карстовый провал в Нижегородской области

    В Нижегородской области автомобиль упал в заполненный водой карстовый провал, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Инцидент произошел недалеко от села Чулково Вачского округа, пишет «ФедералПресс».

    Спасатели извлекли из затонувшего автомобиля тела мужчины 1976 года рождения и женщины 1979 года рождения.

    Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося. По факту трагедии региональное управление СК возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.