Два человека погибли при падении автомобиля в карстовый провал в Нижегородской области
В Нижегородской области автомобиль упал в заполненный водой карстовый провал, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Инцидент произошел недалеко от села Чулково Вачского округа, пишет «ФедералПресс».
Спасатели извлекли из затонувшего автомобиля тела мужчины 1976 года рождения и женщины 1979 года рождения.
Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося. По факту трагедии региональное управление СК возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.