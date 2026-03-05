Два человека едва не погибли из-за падения снега с крыши под Нижним Новгородом

Муж с женой едва не стали жертвами снежной глыбы, упавшей с крыши в деревне Новоликеево недалеко от Нижнего Новгорода. Местные жители рассказали 360.ru, что не раз жаловались управляющей компании, однако осадки так никто и не убрал.

«Они не то что на это — вообще ни на что не реагируют. В подъездах не убираются, снег не чистят. Я инвалид первой группы — и, получается, плачу за это и еще свой двор убираю, трактор не приезжает вообще. Это уже последняя капля была», — заявил житель дома Павел.

Управляющая компания не захотела идти на контакт даже после происшествия — «как от мухи отмахиваются». В итоге Павел заявил, что будет писать обращения в областные администрацию и прокуратуру.

«Люди боятся. Ладно мы, взрослые, но мы больше боимся за наших детей, которые ежедневно выходят в школу, в садик или еще куда-то», — заключила он.

Другая местная жительница пожаловалась, что под снежную массу чуть не попали ее родители. Она прислала видео с места происшествия.

Это не единственная коммунальная проблема в Нижегородской области. Ранее жители Балахны пожаловались, что их дом затапливает нечистотами. В ответ власти региона сообщили, что виной всему — посторонние предметы, которые сбрасывают в канализацию.