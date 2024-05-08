Два частных дома загорелись в Екатеринбурге | 360°

08 мая 2024, 16:51
Два частных дома загорелись в Екатеринбурге
Возгорание произошло в двух частных жилых домах на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Свердловской области.
По предварительным данным, общая площадь возгорания достигла 600 квадратных метров. На данный момент никакой информации о пострадавших при пожаре не поступало.
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Отмечается, что в тушении задействованы 16 сотрудников МЧС.
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Екатеринбург
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