Два частных дома загорелись в Екатеринбурге | 360°

Происшествия 08 мая 2024, 16:51 Два частных дома загорелись в Екатеринбурге

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Возгорание произошло в двух частных жилых домах на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Свердловской области.

По предварительным данным, общая площадь возгорания достигла 600 квадратных метров. На данный момент никакой информации о пострадавших при пожаре не поступало.

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Отмечается, что в тушении задействованы 16 сотрудников МЧС.