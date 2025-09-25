Два большегруза столкнулись на трассе «Кавказ» в Краснодарском крае
В четверг, 25 сентября, в 7:55 на трассе «Кавказ» произошло серьезное столкновение двух большегрузов. Об этом написала «Кубань24» со ссылкой на Госавтоинспекцию Кубани.
По предварительной информации, 60-летний водитель фуры Sitrak С7 с полуприцепом въехал в грузовик Volvo с полуприцепом, которым управлял 41-летний мужчина.
В результате аварии водитель Sitrak С7 погиб на месте происшествия. Обстоятельства ДТП выясняются.
