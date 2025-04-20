Два бегуна умерли во время полумарафона в Казахстане

Два участника полумарафона Almaty Half Marathon, который прошел 20 апреля в Казахстане, умерли на дистанции в 21,1 километра. Об этом сообщили на сайте соревнований.

Первым погибшим оказался 84-летний Аккоян Рсалиев. Он регулярно участвовал в забегах с 2021 года. Во время полумарафона на проспекте аль-Фараби мужчине внезапно стало плохо, через минуту рядом с ним уже были медики, однако пульса у него не было.

«Предварительное заключение — тромбоэмболия легочной артерии. Была хроническая артериальная гипертензия», — отметили в публикации.

Еще один участник забега, 21-летний Нурбол Ахмади упал без сознания на 16-м километре дистанции. К моменту прибытия медиков, пульса у бегуна уже не прощупывался. Его предварительная причина смерти совпала с заключением, которое вынесли по Рсалиеву.

Похожий случай произошел в Казани в 2023 году. Участнику забега стало плохо на 10 километре трассы, позже он умер в больнице.