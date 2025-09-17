Два автомобиля столкнулись по дороге в аэропорт в Салехарде
В Салехарде на автодороге в аэропорт произошло столкновение двух автомобилей марки Toyota различных модификаций. Об этом сообщил Ura.ru.
В результате ДТП пострадала женщина 1989 года рождения. Инцидент произошел 16 сентября в 12:20.
«На автодороге „Салехард — Аэропорт“ 16 сентября произошло столкновение двух автомобилей. Пострадала женщина 1989 года рождения», — говорится в сообщении.
Причины аварии выясняются.
