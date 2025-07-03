Два автомобиля столкнулись на трассе М-11 в Тосненском районе Ленобласти

Утром 3 июля на трассе М-11 случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие. В Тосненском районе Ленинградской области на 581-м километре столкнулись грузовик и легковой автомобиль Cadillac. В результате аварии оба водителя получили травмы, написала «Мойка78» .

Пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленинградской области поделилась фотографиями с места происшествия. На снимках видно, что грузовик после удара перевернулся и ударился об отбойник. У легкового автомобиля сильно погнута крыша. По проезжей части разбросаны обломки. Подробности обстоятельств ДТП пока не уточняются.

Известно, что водителя Cadillac зажало внутри салона, и его пришлось доставать спасателям. Пострадавших водителей передали медикам.