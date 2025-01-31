Два автомобиля сгорели на полыхающей СТО в Новосибирске

Пожар охватил станцию технического обслуживания на улице Петухова в Новосибирске. Об этом сообщил Atas.info со ссылкой на данные МЧС РФ по региону.

Согласно информации ведомства, пламя вспыхнуло внутри одноэтажного бокса СТО. В результате рухнула кровля. Кроме того, огонь уничтожил два автомобиля: легковушку и грузовик.

Обошлось без пострадавших. Спасатели продолжают работать на месте происшествия. Организована проверка.

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