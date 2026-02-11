Два автомобиля сгорели дотла в Петродворцовом районе Петербурга
Пожар охватил два автомобиля в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил Piter TV со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.
Согласно данным ведомства, на улице Первого Мая вспыхнули две легковушки. Огонь полностью уничтожил транспортные средства.
В тушении пламени принимали участие два пожарных автомобиля и девять сотрудников МЧС. Информация о пострадавших не поступала.
